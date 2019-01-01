 وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يوليه 2019 8:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية التعاون المشترك

الجزائر - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 8:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 30 يوليه 2019 - 8:26 م

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مع المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إبراهيم آدم احمد الذخيري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، التعاون المشترك.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الذخيري قدم -خلال اللقاء- عرضا مفصلا حول نشاطاته، شاكرا الوزير بوقدوم على دعم الجزائر لمنظمته، لاسيما احتضانها للمقر الإقليمي (المغرب العربي) للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي تم تدشينه يوم الأحد الماضي، معربا عن أمله في أن يلعب هذا المكتب دورا رياديا في تطوير العمل العربي المشترك في المجال الزراعي.

من جانبه، أكد الوزير الجزائري أن بلاده ستعمل على إنجاح المهام الموكلة للمكتب الإقليمي ليقوم بدور فعال وناجع في التعاون والتنسيق بين دول المنطقة المغاربية من جهة، وتعزيز الشراكة العربية الإفريقية في المجال الزراعي عبر برامج ومشاريع يلمسها المواطن من جهة أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك