 أحمد حاتم لحسين القلا: أعدك أن تفخر بي دائما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أحمد حاتم لحسين القلا: أعدك أن تفخر بي دائما


نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 11:57 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 11:57 م

نشر الفنان أحمد حاتم صورة له تجمعه مع المنتج حسين القلا، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وكتب حاتم على الصورة: "المنتج الكبير وأستاذي حسين القلا منتج فيلم أوقات فراغ، ومجموعة من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية، دايماً معايا في كل خطوة، اتعلمت منه حاجات كتير أوي لسة معملتش منهم حاجة".

وأضاف: "أوعده أنه هيكون فخور بي جداً إن شاء الله ودايماً موجود معايا".

ويحتفل الفنان أحمد حاتم بعرض فيلمه "الغسالة" بدور العرض في موسم عيد الأضى، ويشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة وهنا الزاهد، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وطاهر أبو ليلة، إلى جانب ضيوف الشرف شيرين رضا، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب.

الفيلم من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

 

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