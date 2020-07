أحمد حاتم لحسين القلا: أعدك أن تفخر بي دائما

View this post on Instagram

المنتج الكبير و استاذي "حسين القلا" منتج فيلم "اوقات فراغ" و مجموعة من اهم افلام في تاريخ السينما المصرية، دايماً معايا في كل خطوة .. اتعلمت منه حاجات كتير اوي لسة معملتش منهم حاجة 😄 بس واعده انه هيكون فخور بيا جداً إن شاءالله و دايماً موجود معايا يا استاذ ❤️ #الغسالة