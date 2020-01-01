قائد الجيش اللبناني: المؤسسة العسكرية تعمل تحت ضغط كبير وصعوبات كثيرة

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن المؤسسة العسكرية تعمل تحت ضغط كبيرة وطريقها مليء بالصعوبات، مؤكدا في نفس الوقت أن الأزمات المعيشية التي يمر بها لبنان، لن تؤثر في معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة حيث ستبقى مهمتهم الأساسية حماية لبنان وشعبه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قائد الجيش اللبناني خلال زيارة أجراها إلى الكلية الحربية ظهر اليوم حيث التقى ضباط السنة النهائية الذين سيتخرجون في أول شهر أغسطس المقبل والذي يوافق الذكرى الـ 75 سنة لعيد القوات المسلحة اللبنانية.

وتوجه العماد عون بالحديث إلى الضباط الجدد قائلا: "تشكل رتبتكم التي ستنالونها في عيد الجيش مسئولية كبرى تتطلب منكم التضحية والعطاء والإخلاص، فالظروف الاستثنائية تفرض على الضباط اتخاذ قرارات استثنائية، والحياة العسكرية بطبيعتها حافلة بالتحديات، وبالتالي يجب التأقلم مع الواقع المستجد والنظر إلى الأمام لتحقيق الأهداف المرجوة".

وأضاف: "هناك تحديات عديدة بانتظاركم من مواجهة انتشار وباء كورونا، إلى الحفاظ على أمن التظاهرات، والأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان".

وتابع قائد الجيش اللبناني: "لن ننجرّ وراء الاستفزازات وسنظل ثابتين على قناعاتنا".. داعيا الضباط الجدد إلى الابتعاد عن السياسة والطائفية، لاسيما وأن الشعب اللبناني لديه ملء الثقة بالمؤسسة العسكرية والتي ستكون على قدر هذه الثقة.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، في حين يرى وزراء وسياسيون من مختلف القوى السياسية اللبنانية أن هذه الفترة هي الأصعب والأكثر قسوة منذ فترة المجاعة التي عرفها اللبنانيون خلال الحرب العالمية الأولى.