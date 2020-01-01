ليفركوزن : من المؤكد مشاركة هافيرتز مع الفريق في الدوري الأوروبي

يتوقع رودي فولر المدير العام لفريق باير ليفركوزن الألماني أن يلعب كاي هافيرتز في صفوف الفريق عندما تُستأنف منافسات الدوري الأوروبي في أغسطس المقبل.

وارتبط اسم صانع اللعب الألماني هافيرتز صاحب الـ21 عامًا بشدة في وسائل الإعلام بالانتقال لصفوف فريق تشيلسي ولكن فولر أكد لمجلة "كيكر" اليوم الخميس أن مشاركة هافيرتز في الأدوار الختامية ببطولة الدوري الأوروبي "مؤكدة".

وقال لا توجد أخبار جديدة بشأن هافيرتز.

ويرجح أن تؤثر أزمة فيروس كورونا على سوق الانتقالات الحالي حيث تسعى الأندية للحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال من البيع أو بعدم رغبة الأندية التي ستشتري في دفع مبالغ مالية كبيرة بينما يتعاملون مع الخسارة التي نجمت عن استئناف المسابقات بدون جمهور.

وقال فولر :"بغض النظر عن موهبة كاي هافيرتز، فإنها فترة انتقالات مختلفة".

ويستضيف ليفركوزن فريق رينجرز في إياب دور الستة عشر يوم الخميس المقبل، حيث فاز ليفركوزن، بقيادة المدرب بيتر بوش 3 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت في مارس الماضي قبل أزمة فيروس كورونا.

وبعد ذلك ستقام البطولة الأوروبية الثانية كبطولة مصغرة في غرب ألمانيا بداية من دور الثمانية.