رئيس مصايف الإسكندرية: الشواطئ مغلقة بطول 65 كيلومترا للحفاظ على سلامة المواطنين

ناشد اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين، عدم التوجه إلى الشواطئ للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية Dmc، مساء الأربعاء، إن إسكندرية مغلقة على امتداد 65 كيلومترا سواحل، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، محذرًا من الاندفاع إلى الشواطئ.

وأشار إلى أن الإسكندرية تستقبل من 3.5 لـ4 مليون زائر سنويا، ولكي تعود الأمور إلى طبيعتها مجددًا، لابد من مراعاة الإجراءات الاحترازية.

وتابع أن الإدارة المركزية للأحياء بالإسكندرية ستمنع التجمعات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.