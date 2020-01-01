بولندا تدرس فرض حجر صحي إجباري للقادمين من بعض الدول

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي، اليوم الخميس، إن بولندا تدرس إعادة فرض حجر صحي إجباري للقادمين من بعض الدول، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في أوروبا.



ولم يحدد مورافيسكي الدول التي قد تطلب بولندا من مواطنيها الخضوع للحجر الصحي.



وأضاف: "نفكر بشأن دول جنوب أوروبا. نحلل الوضع في إسبانيا على وجه الخصوص، بعد تسجيل حالات إصابة كثيرة بفيروس كورونا".



وأشار إلى أنه سوف يتم تطبيق الحجر الصحي بحق المقيمن والأجانب على حد سواء.



وكانت بولندا قد سمحت بالسفر بدون الخضوع للحجر الصحي لدى العودة لمواطني الاتحاد الأوروبي ومواطني دول أخرى منذ منتصف يونيو الماضي.



وقال مورافيسكي إن بولندا لا تعتزم حاليا إعادة فرض أي إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخليا، ولكن "في حال تدهور الوضع، سوف يتعين علينا الحد من تفشي فيروس كورونا".



وكانت بولندا قد سجلت اليوم 615 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية تسجلها بولندا منذ بداية تفشي الفيروس. وقد بلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا أكثر من 45 ألف حالة وأكثر من 1700 حالة وفاة بالفيروس.



وقال مورافيسكي: "البولنديون توقفوا مؤخرا عن اتباع القواعد التي مازالت تطبق"، مضيفا: "علينا اتباع هذه القواعد".