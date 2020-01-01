 تسمم أسرة في بورسعيد بعد تناول وجبة سمك فاسدة - بوابة الشروق
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تسمم أسرة في بورسعيد بعد تناول وجبة سمك فاسدة

اسماك مسمومة - ارشيفية
اسماك مسمومة - ارشيفية
محسن عشري
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 6:41 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 6:41 م
أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بالتسمم، اليوم الخميس، نتيجة تناول وجبة سمك مسممة.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن محافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطه النجدة، يفيد بإصابة 6 أشخاص باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة سمك.

واستقبلت مستشفى السلام ببورسعيد ستة أفراد من أسرة واحدة في حالة إعياء نتيجة تناول وجبة من السمك المطهى.

وقام الفريق الطبى بتقديم الإسعافات الأولية وإجراء غسيل معدة والحالة العامة متوسطة، وجاري متابعة المرضى بقسم الاستقبال والطوارئ تحت الملاحظة، وهم: السيد على عبده محمد 49 سنة، ونيرمين مهدي إبراهيم 35 سنة، والسيد علي 7 سنوات، ونور المهدي إبراهيم 65 سنة، وأحمد السيد على 11 سنة، وبسنت السيد على 16 سنة.

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