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حرص الفنان محمد انور احد نجوم مسرح مصر علي معايدة جمهوره بمناسبة عيد الاضحي المبارك، وقام بمشاركة المتابعين لحسابه الرسمي علي انستجرام بنشر "كارت" معايدة به صورته مرسومة بشكل كاريكاتيري وهو يحمل علي أكتافه خروف العيد وعلق قائلا" كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم".



من ناحية اخري يستعد محمد انور لبدء تصوير حلقات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" بعد أجازة عيد الاضحي والمسلسل تأليف احمد محارب وإخراج معتز التوني وتدور أحداثه في عشرة حلقات، ومقرر عرضه علي إحدي المنصات الإلكترونية.