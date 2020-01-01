 شاهد.. كيف عيد محمد أنور نجم مسرح مصر علي جمهوره - بوابة الشروق
الخميس 30 يوليه 2020 8:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

شاهد.. كيف عيد محمد أنور نجم مسرح مصر علي جمهوره

الفنان محمد انور
الفنان محمد انور

نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 7:45 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 7:45 م
حرص الفنان محمد انور احد نجوم مسرح مصر علي معايدة جمهوره بمناسبة عيد الاضحي المبارك، وقام بمشاركة المتابعين لحسابه الرسمي علي انستجرام بنشر "كارت" معايدة به صورته مرسومة بشكل كاريكاتيري وهو يحمل علي أكتافه خروف العيد وعلق قائلا" كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم".

من ناحية اخري يستعد محمد انور لبدء تصوير حلقات مسلسله الجديد "إسعاف يونس" بعد أجازة عيد الاضحي والمسلسل تأليف احمد محارب وإخراج معتز التوني وتدور أحداثه في عشرة حلقات، ومقرر عرضه علي إحدي المنصات الإلكترونية.

لمزيد من التفاصيل : اضغط هنا

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك