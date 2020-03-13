وزير الإعلام اليمني يطالب بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية

طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، العمل على تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وضمان عدم إفلات قياداتها من العقاب.

وناشد الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الميليشا، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري بحق المواطنين باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

واستنكر باشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تفجير منازل معارضيها.



