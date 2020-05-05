واشنطن تلزم السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة

أعلنت ميوريل باوزر عمدة واشنطن العاصمة، اليوم الخميس، أن مقاطعة كولومبيا ستلزم السكان بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة لأن سلالة دلتا تتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت باوزر في مؤتمر صحفي: "يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عامين ارتداء قناع في الأماكن المغلقة بغض النظر عن تلقيهم التطعيم. أعلم أن سكان العاصمة يلتزمون بإرشادات الصحة العامة بدقة وسوف يطبقونها، كما سوف تطبقها شركاتنا التجارية".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي شهدت فيه المدينة زيادة بمقدار خمسة أضعاف في معدل حالات الإصابة اليومية منذ بداية يوليو.