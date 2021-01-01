 فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها بعد توقف أكثر من عامين - بوابة الشروق
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فتح الطريق بين شرق ليبيا وغربها بعد توقف أكثر من عامين

أمل محمود
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 10:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 10:57 ص

أعلن البيان الختامي للجنة 5 +5 العسكرية في ليبيا، فتح الطريق بين شرق البلاد وغربها بعد توقف لأكثر من عامين.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم»، كلفت اللجنة العسكرية، صباح الجمعة، قوة أمنية مشتركة ستكون مهمتها تأمين الطريق، مؤكدة أنه سيمنع مرور الأرتال العسكرية من هذه الطريق.

وطالبت اللجنة في بيانها، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إرسال خبراء أمنيين على الأرض.
كما طالبت اللجنة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالإسراع في تعيين وزير للدفاع.

وأكدت اللجنة أنها بدأت في الإجراءات التحضيرية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، مطالبة جميع الدول احترام قرار مجلس الأمن وما تم الاتفاق عليه في «اتفاق برلين».

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