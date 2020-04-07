نجوم أوبرا الإسكندرية في ليلة فنية مع العندليب الأسمر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الخميس، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى الغناء العربي، وذلك علي مسرح دار أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.

وتضمن برنامج الحفل أشهر أغنيات العندليب الأسمرعبد الحليم حافظ، بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى نبتدي منين الحكاية أداء الأوركسترا، وثم قدم الفنان مصطفى سعد أغنية التوبة، حاجة غريبة "دويتو غنائي" بمشاركة الفنانة شمس إبراهيم، صافيني مرة، قولي حاجة أداء الفنان أيمن مصطفى، وثم قدم الفنان ياسر سعيد اغنيات بلاش عتاب مداح القمر.. لحن الوفاء بمشاركة الفنانة يمني حسن.

وبالفاصل الثاني من الحفل قدم عازف الكمان هيثم الكاتب موسيقي "كامل الأوصاف"، وثم شارك الفنان محمد الخولى ب أغنيتي حلفني وحبيبها، وشدا الفنان محمد متولي بأغنيتي هي ده هي، ويا خلي القلب.

واختتم نجوم الفرقة الحفل بمجموعة متنوعة لأشهر ما تغني به العندليب والتي تفاعل معها جمهورالأوبرا بالتصفيق الحار والغناء.