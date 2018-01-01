الوداد يوضح حقيقة عودة أوناجم للزمالك

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كشفت صحيفة "Le 360" الإلكترونية المغربية عن حقيقة عودة المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك المعار إلى فريق الوداد، للقلعة البيضاء الفترة الحالية.

وبعد أيام من حسم بطولة دوري المحترفين يستعد الوداد لخوض نهائي كأس العرش أمام المغرب التطواني، يوم الأحد المقبل، وصاحب ذلك أنباء تفيد باستعادة الزمالك جهود نجمه بانتهاء موسمه.

لكن الصحيفة نسبت لمصادر مقربة من إدارة الوداد، نفي تام لأن يكون أوناجم قد غادر النادي المغربي في سبيل العودة للقاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن اللاعب مستمر ضمن صفوف الفريق إلى ما بعد نهاية كأس العرش وبالتالي لم يرحل عن صفوف الفريق مثلما أشيع مؤخرا.

وساهم أوناجم المنتقل للوداد خلال يناير الماضي، في تتويج الفريق بلقب الدوري والوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.