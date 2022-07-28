التشيك تكثف جهود مكافحة حرائق الغابات بالحديقة الوطنية

أعلنت السلطات في التشيك نشر المزيد من رجال الإطفاء في إطار جهود مكافحة حرائق الغابات التي نشبت بالحديقة الوطنية بالبلاد الأسبوع الماضي.



وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم السبت أنه تم إرسال 240 رجل إطفاء لمشاركة المئات المنخرطين بالفعل في جهود السيطرة على الحريق المستمر منذ قرابة أسبوع، مضيفا أن 13 مروحية تشارك في جهود الإطفاء التي بدأت تؤتي ثمارها.



وتابع الراديو أن دخان النيران المشتعلة بالحديقة الكائنة بمنطقة "شمال بوهيميا" وصل إلى العاصمة "براغ" ومناطق أخرى. ويرجح المسؤولون أن يكون الإهمال البشري هو سبب نشوب الحريق.