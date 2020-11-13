كوليبا وبلينكن يتفقان على تعزيز دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا

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اتفق وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على تعزيز دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، وركزا على الخطوات العملية التالية التي تمكن أوكرانيا من الحكم على التدخل الروسي بالفشل.

جاء ذلك في تغريدة كتبها كوليبا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها وكالة أنباء ("يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم السبت.

وكتب كوليبا أن "بلينكن تحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس ثم أجرى محادثة معه ليبلغه بـ "نتائج مكالمته مع وزير الخارجية الروسي".

ووفقا لتقارير إعلامية، قال بلينكن إنه ناقش العديد من القضايا المهمة مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ووصفها بأنها كانت "محادثة صريحة ومباشرة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "لقد ضغطت على الكرملين لقبول الاقتراح الجوهري الذي طرحناه بشأن الإفراج عن الأمريكيين بول ويلان وبريتني جرينر".

وأفاد بأنه ناقش أيضا "توقع السماح بدخول الصفقة التي تسمح للحبوب الأوكرانية بالعبور بأمان عبر البحر الأسود حيز التنفيذ".