العراق: تجدد التظاهرات قرب محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد للمطالبة بالإصلاح

تجددت التظاهرات بالعراق، اليوم السبت، أمام بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة (بغداد) قرب جسر الجمهورية؛ للمطالبة بالإصلاح.



وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن المتظاهرين توافدوا إلى ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.



وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني عراقي بإطلاق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، وذلك بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن "القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط"، موضحا أن القوات الأمنية فتحت خراطيم المياه على المتظاهرين من أعلى نفق الزيتون أمام المنطقة الخضراء.



وحاول المتظاهرون -في وقت سابق اليوم- إسقاط الحواجز "الكونكريتية" من أمام بوابة الخضراء من جهة وزارة التخطيط، وذلك بعد اجتيازهم الحواجز على جسر الجمهورية وسط بغداد.



واقتحم المتظاهرون يوم الأربعاء الماضي مقر البرلمان بالعاصمة بغداد؛ رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.. وتستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر 2021.