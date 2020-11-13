كوريا الجنوبية وأمريكا تتفقان على توسيع تدريبهما المشترك واستئناف حوارهما للردع الموسع

اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية وأمريكا، على توسيع تدريب عسكري مشترك وشيك واستئناف حوارهما الاستراتيجي حول ردع موسع.

ونقلت شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها إنه تم التوصل إلى الاتفاق، خلال محادثات بين وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونج سوب ونظيره الأمريكي لويد أوستن، جرت في واشنطن أمس الجمعة.

واتفق الجانبان، على الجمع بين التدريب العسكري المشترك في النصف الثاني من العام ومناورة "أولتشي" التي تقودها الحكومة الكورية الجنوبية وأيضا الاستمرار في تعزيز وضع الردع للحليفين، بما في ذلك نشر نظام دفاع صاروخي باليستي وأصول استراتيجية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية.

واتفق الجانبان، على استئناف مجموعة "التشاور واستراتيجية الردع الموسع" رفيعة المستوى في المستقبل القريب، للمساعدة في تعزيز الردع المشترك والتواصل الاستراتيجي.

واتفق الوزيران، على أن الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، خطير للغاية بسبب استمرار الاستفزازات الكورية الشمالية، والتي أكدا على أنها لن تؤدي سوى إلى تعزيز التحالف الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الجانبين أكدا على الاتفاق الذي يهدف إلى تطوير تحالفهما إلى "تحالف استراتيجي عالمي وشامل" سيساهم في تحقيق سلام وأمن ورخاء في منطقة "المحيطين الهندي الهادئ" والعالم.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد هدد أول أمس الخميس بـ"القضاء" على كوريا الجنوبية، وقال إنه مستعد لأي معركة مع الولايات المتحدة، وذلك في خطاب بمناسبة الذكرى 69 للاتفاق الذي أنهى القتال في الحرب الكورية.