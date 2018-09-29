تعاقد نادي السكة الحديد الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية رسميًا مع المهاجم المخضرم أحمد عبد الباسط "شرويدة" لتدعيم خط هجوم الفريق في الموسم المقبل وذلك في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع البنك الأهلي.

ووقع اللاعب المخضرم على عقود انتقاله لنادي السكة الحديد لمدة موسمين في حضور مسؤولو النادي ووكيل اللاعب وائل الجمل.

وانتظم شرويدة في تدريبات السكة الحديد اليوم ليبدأ رحلته مع النادي الذي يقوده فنيًا محمد صلاح.

ولعب شرويدة في الدوري الممتاز لمواسم عديدة حيث مثل أندية المصري البورسعيدي، والإنتاج الحربي، والاتحاد السكندري، وإنبي، والنجوم، وحرس الحدود، والبنك الأهلي.

ويذكر أن نادي السكة الحديد نجح في التعاقد مع محمد صلاح مديرا فنيا للفريق في الموسم الجديد، ويعاونه كلا من تامر عبدالحكيم، مدرب عام، ممدوح أحمد ووفيق السخاوي، وائل خليفة مدرب حراس مرمي، وليد أنور مدير اداري، وحمادة الدالي مدير شئون اللاعبين، محمد اللبيني ومحمد عبدالعال أخصائيين العلاج الطبيب، محمود الشخاوي وحسام حسن مدلكين الفريق، وذلك أملا في العودة لدوري الأضواء والشهرة الموسم المقبل.