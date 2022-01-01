أحيت المطربة آمال ماهر، حفلا غنائيا ضخما في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي،وسط حضور جماهيري كامل العدد، وهو الحفل الذي أطلقت عليه آمال عودة الروح للجسد.

وظهرت آمال بفستان أبيض طويل، وحازت إطلالتها على إعجاب جميع الحضور، ورحب بها الجمهور بالتصفيق الشديد، في الحفل الذي استمر لمدة ساعتين.

ووجهت آمال، كلمة للجمهور عند ظهورها على المسرح، قائلة: "شكرا لكم جميعا.. أنا قوية بيكم وبحبكم ليا.. من النهاردة هرجع تاني لمكاني الطبيعي المسرح.. وإن شاء الله أقدم لكم حفلة تنال إعجابكم.. بجد بحبكم أوي"، ليشتعل المسرح بعدها بتصفيق الحضور.

وقدمت آمال، باقة رائعة من أجمل أغنياتها التي نالت إعجاب الجمهور مثل "يا عيني عليكي"، و"طوبة فوق طوبة"، و"في حتة غرور"، و"رايح بيا فين"، و"إنت لغيري"، و"اعرف منين"، و"مش همنعك"، و"اتقي ربنا فيا"، و"سكة السلامة"، و"أنا برضه الأصل"، و"مهونتش عليه"، و"ولاد النهاردة".

وختمت الحفل بأغنية "اللي قادرة علي التحدي"، وسط تفاعل معه الجمهور بترديد كلمات الأغاني والتصفيق في جو ملئ بالبهجة والفرحة.

شهد الحفل حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الفنانين منهم إلهام شاهين والإعلامية مريم الخشت وغيرهم من نجوم المجتمع .

يذكر أن هذا هو الحفل الأول للفنانة آمال ماهر منذ أكثر من عامين، وكانت قد نشرت بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة :" أنا رجعالكم تانى، وبالنسبة لى دى مش أى حفلة عادية دى حفلة عودة الروح للجسد، وحشتوني أوى مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم ده.. أنا راجعة لحضن جمهورى الغالى، وده هيخلى الحفلة دى غير أى حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغنى مع بعض" .