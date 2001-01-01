ارتفاع حصيلة قتلى انفجار قنبلة بتجمع سياسي في باكستان إلى 40 شخصا

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ارتفعت حصيلة قتلى تفجير وقع وسط تجمع سياسي في باكستان اليوم الأحد إلى 40 شخصا على الأقل، وذلك حسبما ذكرت مصادر الشرطة.

وفى الوقت ذاته أصيب أكثر من 135 شخصا بجروح في التفجير الذي وقع في بلدة خار في ضاحية باجور وهي أحد المعاقل السابقة لجماعة طالبان الباكستانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لياقت علي، المشرف الطبي بمستشفى إقليمي في باجور أن كثيرا من الجرحى في حالة حرجة.

وانفجرت القنبلة داخل مكان عقد التجمع الذى كان مزدحما ونظمه حزب جمعية علماء الإسلام والذي كان هدفا لهجمات في السابق.

ووقع التفجير في إقليم خيبربختونخوا الواقع شمال غربى البلاد والمتاخم لأفغانستان والذى شهد اضطرابات عنيفة لفترة طويلة.

وأدان رئيس حزب الشعب الباكستاني ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري اليوم الأحد بشدة الانفجار، وأعرب عن حزنه وأسفه للحادث وقدم تعازيه للأسر الثكلى، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وطالب زرداري الحكومة الاتحادية وحكومة خيبر بختونخوا بمحاسبة الجناة.

وقال بيلاوال إن هناك حاجة للقضاء على مخططي الإرهاب.