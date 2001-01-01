شرطة برلين تشتبه في حادث حرق عمد بمبنى مكون من 15 طابقا

تحقق شرطة برلين فيما إذا كان شخصان قد لقيا حتفهما بعد القفز من مبنى شاهق اشتعلت فيه النيران ، هما اللذان أشعلا الحريق في المبنى.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إن تحقيقات الشرطة في الحريق المتعمد الخطير تتمحور حول الرجل المتوفى /45 عاما/ والمرأةالمتوفاة /22 عاما/ مضيفا أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى.

وقفز الشخصان من الطابق 12 من المبنى المكون من 15 طابقا في منطقة كروزبرج إثر حريق اندلع بعد ظهر يوم الجمعة. وكانت ألسنة اللهب تلاحقهما من الشقة.

وعلى الرغم من محاولات موظفى الطوارئ على الأرض، توفي الشخصان في مكان الحادث، حسبما قال متحدث باسم فرقة الإطفاء.

ودمر الحريق الشقة لكنه لم ينتشر إلى أجزاء أخرى من المبنى. وقالت الشرطة إن الشقق الأخرى في المبنى لا تزال صالحة للسكن.

وتمكن العديد من السكان من الفرار باستخدام الدرج مع اشتعال النيران. وقال متحدث اليوم السبت إن رجال الإطفاء أخرجوا شخصا بالغا عبر بئر الدرج بعد العثور عليه في ممر الطابق 12.

وقالت فرقة الإطفاء إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو نصف ساعة لإخماد الحريق بعد الساعة 5 مساء بقليل (1500 بتوقيت جرينتش).