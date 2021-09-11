وزير الخارجية الكويتي يتوجه إلى العراق في زيارة رسمية

توجه وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اليوم الأحد، إلى بغداد في زيارة رسمية لعقد عدد من اللقاءات مع المسئولين العراقيين.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صحفي اليوم، إن الوزير سالم الصباح سيعقد لقاءات مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين.

كما سيجري مشاورات سياسية في إطار تعزيز وتوثيق العلاقات الثنائية ويبحث عددا من الموضوعات الحيوية والملفات الهامة محل الاهتمام المشترك بين البلدين .

كان وزير الخارجية الكويتي أكد، في اجتماع الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية وشئون الكومنولث البريطاني جيمس كليفرلي، أهمية مواصلة الحوار المشترك في الجوانب الفنية والقانونية لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين الكويت والعراق والتأكيد على ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي.