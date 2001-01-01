الهلال السعودي بالقوة الضاربة أمام السد القطري في البطولة العربية

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، التشكيل الذي سيخوض مواجهة السد القطري مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة العربية للأندية 2023.

ويواجه فريق الهلال نظيره السد على ملعب سلطان بن عبدالعزيز في مدينة أبها، عند الثامنة من مساء اليوم الأحد، في البطولة العربية للأندية.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة اليوم كما يلي:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى

الدفاع: سعود عبد الحميد، كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني

خط الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، محمد كنو

الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، ميشيل.