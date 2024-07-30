محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق أحد المطاعم ويشكل لجنة لمعاينة الأضرار

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، موقع الحريق الذي نشب بأحد المطاعم بحي شرق مدينة أسيوط بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما أسفر عن إصابة 18 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط الجامعي.

تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بنشوب الحريق في مطعم بمنطقة شركة فريال بحي شرق مدينة أسيوط، حيث توجهت على الفور فرق الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق.

رافق المحافظ في تفقد الموقع اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، والدكتور مينا عماد، نائب المحافظ. وقد أمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بحي شرق وكلية الهندسة بجامعة أسيوط لحصر الأضرار والتلفيات في العقارات والمحلات المجاورة للمطعم، كما وجه مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف الإعانات العاجلة للمستحقين المتضررين من الحادث.

وذهب المحافظ إلى مستشفى الإيمان العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث أعرب عن خالص دعواته للشفاء العاجل لهم، ووجه الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أدهم طلعت، مدير المستشفى، بتوفير أقصى درجات الرعاية الصحية والدعم الطبي للمصابين، مع ضمان حسن معاملة الأهالي وطمأنتهم على ذويهم.

كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف إعانة مالية عاجلة وتعويض للمصابين، مؤكداً على متابعة حالاتهم الصحية حتى يتماثلوا للشفاء ويعودوا إلى منازلهم.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وفرضت كردونًا أمنيًا حول الموقع. كما اتخذت الوحدة المحلية لحي شرق كافة الإجراءات اللازمة للبدء في إزالة آثار الحريق ورفع المخلفات. وتم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن العقارات المجاورة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.