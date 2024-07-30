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30 يوليو 2024.. ارتفاع مؤشرات البورصة فى بداية التعاملات

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:33 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.16% ليصل عند مستويات 28898.76 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 9614.78 نقطة، فيما شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» زيادة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 6740.8 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد واصلت الهبوط بنهاية تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، موسعة من خسائرها، حيث تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.64%، ووصل إلى مستوى 28851.23 نقطة.

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