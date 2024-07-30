الصليب الأحمر يحذر من خطر توسع النزاع في الشرق الأوسط على المدنيين

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حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الثلاثاء، من مغبة تصاعد الهجمات في أجزاء من الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى إلحاق المزيد من المعاناة بالمدنيين وزيادة المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقاً له عواقب إنسانية مدمرة.

ودعت اللجنة بشكل عاجل إلى وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين، مضيفة أن الأحداث المروعة والمؤلمة في المنطقة يجب أن تكون "بمثابة دعوة للعمل على إعطاء الأولوية لحماية أرواح المدنيين في أثناء النزاعات المسلحة".

وأعرب إلوي فيون القائم بأعمال المدير الإقليمي للجنة الصليب الأحمر لمنطقة الشرق الأدنى عن قلقه الشديد إزاء التهديدات المتزايدة بتوسع الصراع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وحث فيون جميع الأطراف في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي على خفض التصعيد بشكل عاجل، وفقا لقناة الشرق الإخبارية.

وتابع أن القانون الدولي الإنساني يوفر الحماية لأرواح المدنيين، مشدداً على وجوب أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها بموجب هذا القانون.

ومضى قائلاً "تحث اللجنة الدولية جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات ملموسة للحد من تأثير الأعمال العدائية على المدنيين".