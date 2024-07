حث وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، رعايا بلاده على مغادرة لبنان فورًا، منوهًا أن الوضع في المنطقة قد يتدهور.

وقال في مقطع فيديو نشرته الحكومة البريطانية، مساء الثلاثاء: «شهدنا خلال عطلة نهاية الأسبوع هجومًا مأساويًا في هضبة الجولان أدى إلى مقتل 12 مراهقًا».

وأعرب عن إدانته لهذا الهجوم المروع ودعا حزب الله إلى وقف هجماته، مضيفًا: «سنبذل كل ما في وسعنا لمنع اندلاع صراع واسع النطاق.. لكن الخطر يرتفع والوضع قد يتدهور».

وأكد أن الحكومة البريطانية مستعدة لجميع السيناريوهات، محذرًا في الوقت نفسه، من أن الحكومة لن تتمكن من ضمان إجلاء رعاياها على الفور حال التصعيد.

“My message to British nationals in Lebanon is clear – leave.” @DavidLammy



⚠️The FCDO also advises against travel to Lebanon.



Read the current travel advice here: https://t.co/NlKYKGCj70 pic.twitter.com/vesnPxoXBr