إصابة 11 شخصًا في انفجار أسطوانة غاز بمطعم بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات سماع دوي انفجار بأسيوط، موضحة أنه ناجم عن انفجار أسطوانة غاز بأحد المطاعم، ما أدى إلى إصابة 11 من العاملين به.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات واقعة سماع دوى انفجار بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، حيث تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في تسرب غاز من إحدى إسطوانات الغاز بمطعم كائن بدائرة القسم، ما أدى إلى حدوث انفجار غازي بالمطعم، نتج عنه نشوب حريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الموقف في حينه، وقد أسفر ذلك عن إصابة 11 شخصا من العاملين بالمطعم، وكذا كسر زجاج عدد من السيارات التي تصادف وقوفها أمام المطعم.

وتم نقل المصابين لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم ضبط صاحب المطعم المشار إليه، لإدارته للمطعم دون الحصول على التراخيص اللازمة.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.