استمرار تدفق مساعدات إغاثة قطاع غزة عبر معبر رفح لليوم الرابع



تتواصل المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، عبر بوابات معبر رفح البري اليوم الأربعاء، في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم ومنه إلى الجهات الفلسطينية والأممية.

وأكد مصدر مختص في معبر رفح البري، إدخال شاحنات المساعدات في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وشملت مساعدات من الهلال الأحمر المصري والإمارات. حيث تم إدخال 20 شاحنة تنقل مستشفى ميدانيًا إماراتيًا ومستلزماته الطبية، وفاق عدد الشاحنات التي دخلت من المعبر 100 شاحنة تحمل مواد غذائية ودقيقًا.

وأعلن الهلال الأحمر المصري، استمرار تدفق قوافل "زاد العزة" حاملة نحو ألف طن من المساعدات الغذائية والإغاثية في يومها الرابع.

يأتي هذا التحرك بعد توقف دخول المساعدات عبر معبر رفح منذ 17 مارس الماضي، على خلفية انهيار الهدنة وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشريط الحدودي (فيلادلفيا)، وتدمير منشآت المعبر من الجانب الفلسطيني.

ووفق إحصائيات رسمية سابقة، بلغ عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح قبل توقف المساعدات 37412 شاحنة متنوعة، إلى جانب 28584 طنًا من الغاز، و60345 طنًا من السولار، و1266 طنًا من البنزين.