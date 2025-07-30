ريان إير تقلص أنشطتها في فرنسا بسبب ضريبة تذاكر الطيران

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية ريان أير، اليوم الأربعاء، اعتزامها خفض عدد خطوط الطيران التي تسيرها من وإلى فرنسا خلال الشتاء المقبل، وخفض عدد رحلاتها بنسبة 13% وإلغاء 750 ألف مقعد من إجمالي عدد مقاعد رحلاتها في السوق الفرنسية.

كما أعلنت الشركة اعتزامها وقف أعمالها في ثلاثة مطارات فرنسية وهي ستراسبورك بيرجيراك وبريف.

أرجعت أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا قرارها إلى زيادة فرنسا للضريبة على تذاكر الطيران والتي قالت إنها جعلت الكثير من رحلاتها وبخاصة إلى المطارات الإقليمية الفرنسية غير مجدية اقتصاديا وبخاصة خارج أوقات الذروة.

وقالت شركة الطيران في بيان لها: "هذه الضريبة الضخمة تُضعف تنافسية فرنسا مقارنةً بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى"، مشيرة إلى عدم وجود مثل هذه الضريبة في أيرلندا أو إسبانيا أو بولندا، وإلغائها في السويد والمجر وأجزاء من إيطاليا.

كما قلصت رايان إير خدماتها في ألمانيا في وقت سابق من هذا العام، مُشيرةً إلى ارتفاع التكاليف والضرائب.