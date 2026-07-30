انطلاق احتفالية توزيع جوائز باشراحيل وتكريم اسم الشاعر أمل دنقل بالجائزة التقديرية لعام 2026

بدأت احتفالية توزيع جوائز الشيخ محمد بن صالح باشراحيل وحرمه، وتكريم المكرمين والفائزين بفروعها المختلفة لدورة 2026م - 1447هـ.

ومن المقرر أن تشهد الاحتفالية تكريم اسم الشاعر المصري الكبير الراحل أمل دنقل بمنحه الجائزة التقديرية؛ تكريما لإرثه الشعري الخالد ودوره الاستثنائي في إثراء حركة الشعر العربي المعاصر، وتتسلم الجائزة الدكتورة عبلة الرويني.

يقام حفل تكريم الفائزين بالجائزة بالتعاون مع "منازل للنشر والتوزيع"، بمركز الأزهر للمؤتمرات، قاعة الأندلس، وذلك بحضور عدد كبير من الأدباء والمثقفين والإعلاميين، وأعضاء لجنة التحكيم.

وجاء إعلان أسماء المكرمين لهذه الدورة بتوجيهات مجلس أمناء الجائزة برئاسة الشاعر الدكتور عبدالله بن محمد صالح باشراحيل الكندي، وعضوية كل من: عائشة باشراحيل، وتركي باشراحيل، وسمير باشراحيل، وفواز باشراحيل، ومها باشراحيل، ومازن باشراحيل، والدكتور فهد الشريف، ومشهور الحارثي (العضو المنتدب)، والأمين العام للجائزة الدكتور أشرف الشحات.

بدأ الحفل بآيات قرآنية، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الجائزة، تلته كلمات افتتاحية لكلٍ من: الدكتور عبدالله باشراحيل، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور أشرف الشحات، الأمين العام للجائزة، وفقرة إنشاد من شعر الشاعر عبدالله باشراحيل، وبحضور الدكتور أحمد فضل شبلول والدكتور يوسف نوفل، الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026.

وتتضمن قائمة المكرمين بالجائزة التقديرية لدورة 2026م نخبة من القامات الفكرية والأدبية، حيث جاء في مقدمتهم: الشاعر الكبير الراحل أمل دنقل، والشيخ عبدالعزيز محمد سندي، والدكتور سمير السعيد حسون، والدكتور مراد عباس، والدكتور سلطان سعيد مريع أبو دبيل، والمستشار سعود بن محمد بن أحمد هنيدي، والدكتور أشرف الشحات السيد الصيري، والكاتب والناقد مصطفى عبدالله، وعبدالمحسن بن حليت بن عبدالله مسلم، والشاعر محمد توفيق لبن، والشاعر محمد سالم ملوك، والكاتبة ناهده عليوي شبيب، والشاعر علي بن أحمد بالبيد، ومشعل عيضة حسين الحارثي.

يذكر أن أعمال التحكيم لهذه الدورة أشرفت عليها لجنة متخصصة ضمت كوكبة من كبار النقاد والشعراء والأدباء، وهم: الشاعر والكاتب جمال بخيت، والدكتور هيثم الحاج علي، والدكتور حسام عقل، والدكتور سمير حسون، والدكتورة هدى عطية، والدكتور عماد غزالي، والدكتور محمود الحلواني، والشاعر والناقد عبدالقادر الحصني، والشاعر والناقد هاني شحاتة، والكاتب والقاص منير عتيبة، والكاتب والناقد سيد الوكيل.