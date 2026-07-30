اختتم معهد الملك سيجونج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، أمس، فعاليات أكاديمية سيجونج الثقافية 2026، التي أُقيمت على مدار ثلاثة أيام تحت شعار "الجمال الكوري في حياتي اليومية"، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية ومصر.

جاء تنظيم الأكاديمية برعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة معهد الملك سيجونج، في خطوة تعكس حرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون الثقافي وتعميق التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين.

شهد البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش العمل التطبيقية التي تناولت مفهوم الجمال الكوري وفلسفته، إلى جانب التعريف بروتين العناية اليومية بالبشرة والعادات المرتبطة بنمط الحياة الكوري، مع تقديم إرشادات عملية حول كيفية مواءمة هذه الممارسات مع طبيعة المناخ المصري واحتياجات الحياة اليومية.

أشرفت على تنفيذ البرنامج تشوي جي وو، خبيرة التبادل الثقافي وفنانة التجميل المحترفة والأستاذة المساعدة بجامعة يونسونج، التي قدمت للمشاركات خبراتها الأكاديمية والعملية من خلال جلسات تدريبية متخصصة جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية.

واستهدف البرنامج طلاب معهد الملك سيجونج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، حيث شاركت فيه 120 طالبة على مدار ست جلسات تدريبية، أتاحت فرصة التعرف عمليًا على أبرز ملامح ثقافة الجمال الكورية وأساليب تطبيقها.

تأتي الأكاديمية ضمن سلسلة المبادرات الثقافية التي ينظمها معهد الملك سيجونج بالقاهرة بهدف نشر الثقافة الكورية إلى جانب اللغة، بما يسهم في تعزيز جسور التواصل الإنساني بين البلدين. وتضم مصر ثلاثة فروع لمعهد الملك سيجونج، هي فرع المركز الثقافي الكوري بالدقي، وفرع كلية الألسن بجامعة عين شمس، وفرع كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.