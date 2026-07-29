يقيم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ19، برئاسة الفنان محمد رياض ندوة تكريم وحفل توقيع كتاب "حمدي الجابري.. أيقونة النقد"، للكاتب الدكتور محمد زعيمة، بحضور المُكرّم الناقد الدكتور حمدي الجابري ومؤلف الكتاب، وذلك في الثالثة عصر غد الخميس بالمجلس الأعلى للثقافة بأرض أوبرا القاهرة، ومن المتوقع حضور عددًا من المسرحيين والمهتمين بالشأن الثقافي والنقدي.

ويُعد الناقد الدكتور حمدي الجابري، أحد أبرز رموز النقد المسرحي العربي، أسهم خلال مسيرة علمية وثقافية امتدت لعقود، في ترسيخ مكانة النقد المسرحي بوصفه شريكًا أساسيًا في صناعة العرض، ورافدًا مهمًا لتطور الحركة المسرحية في مصر والعالم العربي.

كما لم يتعامل الدكتور حمدي الجابري مع النقد باعتباره تعليقًا على العروض أو تسجيلًا للانطباعات، بل بوصفه فعلًا معرفيًا يسعى إلى قراءة المسرح في سياقه الفني والثقافي والاجتماعي.

وقدم من خلال عشرات الدراسات والبحوث والكتب، رؤية نقدية رصينة اعتمدت على التحليل العلمي، وربطت بين النص والعرض والجمهور، لتصبح كتاباته مرجعًا للباحثين وطلاب المسرح والممارسين على حد سواء.

وجمع الجابري، بين العمل الأكاديمي والممارسة الثقافية، فتولى عددًا من المناصب المؤثرة، وهو أستاذ للدراما في مصر والكويت، حيث أسهم في إعداد أجيال من الدارسين والفنانين، وشارك في تطوير مناهج الدراسات المسرحية، كما كان حاضرًا في العديد من المؤتمرات والملتقيات واللجان العلمية التي ناقشت قضايا المسرح العربي ومستقبله.

وعُرف بمنهجه النقدي الذي يقوم على الدقة والموضوعية، والابتعاد عن الأحكام الانطباعية، مؤمنًا بأن العرض المسرحي منظومة متكاملة تتشابك فيها عناصر التأليف والإخراج والتمثيل والسينوغرافيا، وأن مهمة الناقد لا تقتصر على التقييم، بل تمتد إلى كشف الجماليات وتحليل البنية الفنية، والإسهام في تطوير الوعي المسرحي.

كما أولى اهتمامًا خاصًا بمسرح الطفل، وبالدور الثقافي والتربوي للمسرح، وأسهم من خلال أبحاثه ورؤيته الأكاديمية في دعم هذا المجال، انطلاقًا من إيمانه بأن المسرح أداة للتنوير وبناء الإنسان، وليس مجرد وسيلة للترفيه.

فيما أكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري في تصريحات صحفية، أن تكريم الدكتور حمدي الجابري يأتي تقديرًا لأحد أهم العقول التي أثرت الفكر المسرحي العربي، مشيرًا إلى أن تأثيره لم يقتصر على مؤلفاته ودراساته، بل امتد إلى أجيال من الباحثين والنقاد والفنانين الذين تتلمذوا على يديه أو استفادوا من مشروعه النقدي، ليظل اسمه حاضرًا بين أبرز أعلام النقد المسرحي في مصر والعالم العربي.