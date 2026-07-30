محافظة قنا تنظم برنامجا تدريبيا لإعداد البطاقات الاستثمارية وتعزيز فرص التنمية المستدامة

نظمت محافظة قنا، اليوم، برنامجا تدريبيا لبناء القدرات حول إعداد "البطاقات الاستثمارية" لمشروعات التنمية الشاملة والمتوازنة، وذلك برعاية اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وبالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة (مكتب مصر)، في إطار جهود المحافظة لدعم التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والحضارية والريفية التي تمتلكها المحافظة.

جاء البرنامج برئاسة الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية والتكتلات الاقتصادية، وبمشاركة لمياء المليجي ودينا أحمد، ممثلتي برنامج موئل الأمم المتحدة، حيث شهد التدريب تفاعلا كبيرا بين المشاركين، وتضمن مناقشات موسعة حول آليات تحويل المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة إلى فرص استثمارية مستدامة، لا سيما في مجالات السياحة البيئية بالمناطق الواعدة، مثل دندرة وقوص ونقادة.

وأوضح الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، في بيان له، أن البرنامج يستهدف رفع كفاءة مسئولي المحافظة من مختلف التخصصات، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لإعداد بطاقات استثمارية احترافية، مشيرا إلى أن جلسات العمل، التي عُقدت على مدار يومي 29 و30 يوليو، ركزت على دراسة الأسواق، وتحديد الأولويات الاستثمارية، والاستفادة من الأدوات الرقمية ووسائل الترويج الحديثة في عرض الفرص الاستثمارية.

وأكد مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية والتكتلات الاقتصادية أن التدريب يهدف إلى إعداد وتصميم بطاقات استثمارية لعدد من المشروعات والفرص القابلة للتنفيذ في مناطق دندرة وقوص ونقادة، وفق أحدث المعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جاذبية المحافظة أمام المستثمرين ورجال الأعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.