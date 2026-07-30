محافظ كفر الشيخ: استمرار أعمال تكريك وتطهير مصرف حوض الحجر بدسوق لتحسين كفاءة المجاري المائية

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال تكريك وتطهير مصرف حوض الحجر بنطاق قرية لاصيفر البلد بمركز دسوق، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس مجدي عبدالله، وكيل وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة، ورفع كفاءة منظومة الري والصرف، وتحسين كفاءة المجاري المائية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن أعمال تطهير الترع والمصارف تُعد من الركائز الأساسية للحفاظ على كفاءة منظومة الري والصرف، وضمان انسياب المياه، والحد من التلوث، بما يدعم القطاع الزراعي ويحافظ على البيئة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام بالجدول الزمني لأعمال التكريك والتطهير بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع رفع نواتج التطهير أولا بأول، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان سرعة الإنجاز، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تشغيل منظومة الري والصرف.