أكد أندوني إيراولا، المدير الفني لليفربول، أنه بات أكثر جاهزية لخوض تحديات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اكتسابه المزيد من الخبرات، مشددًا على أن فريقه يسير في الاتجاه الصحيح خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان ليفربول قد تعاقد مع المدرب الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2028، ليتولى قيادة الفريق خلفًا للهولندي آرني سلوت.

وقال إيراولا، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»: "أشعر أنني أصبحت أفضل مقارنة بالعام الماضي، بعدما اكتسبت عامًا إضافيًا من الخبرة في الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "التحدي الآن مختلف، فالتوقعات أصبحت أكبر، وعليّ كمدرب أن أتأقلم مع الظروف الجديدة من الناحية الخططية. فترة الإعداد تسير بصورة جيدة، وأنا سعيد بما أراه، لكن ما زال علينا دمج اللاعبين أصحاب الخبرة بشكل كامل، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح".

وعن الوافد الجديد فلوريان فيرتز، أوضح المدرب الإسباني: "نعرف جيدًا ما يمكن أن يقدمه، ونؤمن بأنه يناسب أسلوب لعبنا. أراه في مركز صانع الألعاب خلف المهاجم، وسنبدأ العمل معه في هذا الدور".

وتابع: "فيرتز لاعب متكامل، ونسعى إلى تطويره بصورة أكبر، كما أنه يتمتع بحالة ذهنية ممتازة".

وفي ختام تصريحاته، كشف إيراولا عن موقف المدافع جو جوميز، قائلًا: "جو يعاني من إصابة، وكان ذلك واضحًا، وسيغيب عن الفريق لعدة أسابيع".

وخاض إيراولا خلال مسيرته التدريبية 341 مباراة، حقق خلالها 135 انتصارًا، مقابل 93 تعادلًا و113 هزيمة.