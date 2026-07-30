محافظ جنوب سيناء: مخطط جديد لتطوير العصلة بدهب يحافظ على الهوية البيئية ويعزز فرص الاستثمار

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لمتابعة أعمال دراسة تطوير منطقة العصلة بمدينة دهب، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وبمشاركة ممثلي وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، والمكتب الاستشاري، والمهندس مصطفى عبده أحمد، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع المنهجية المقترحة لإعداد الدراسة، وآليات تقييم البدائل التخطيطية، إلى جانب عرض نتائج دراسة الوضع الراهن لمنطقة العصلة، وأبرز الفرص والتحديات العمرانية والبيئية والاقتصادية التي تواجه المنطقة.

كما جرى استعراض مدى ارتباط مقترحات تطوير منطقة العصلة بمستهدفات المخطط الاستراتيجي لمدينة دهب ومنطقتي العصلة ووادي دهب، بما يضمن توافق المشروعات المقترحة مع الرؤية التنموية للمحافظة.

وقال المحافظ إن خطة التطوير تتضمن ثلاثة بدائل تخطيطية، تمثل مستويات مختلفة من التدخل التنموي، بما يتيح المفاضلة بينها وفق الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية، ومناقشة المزايا والتحديات المرتبطة بكل بديل، ومدى تحقيقه للتوازن بين الحفاظ على الطابع العمراني والبيئي للمنطقة، وتعظيم فرص التنمية والاستثمار.

وأكد أهمية مراعاة احتياجات السكان الحاليين، وإشراك الجهات المعنية في تقييم البدائل المقترحة قبل الوصول إلى البديل المفضل، مع استكمال البيانات والمعلومات المطلوبة لدعم عملية المفاضلة، والوصول إلى تصور تنموي قابل للتنفيذ.

وأشار إلى أن تطوير منطقة العصلة بمدينة دهب يأتي ضمن رؤية المحافظة للحفاظ على الهوية البيئية والعمرانية للمدينة، مع تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الطبيعة الفريدة للمنطقة.

وأوضح أنه يجب إعداد مخطط تنموي متكامل يراعي احتياجات المواطنين، ويعظم فرص الاستثمار والتنمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة دهب.

ولفت إلى أن إعداد دراسة تطوير منطقة العصلة يأتي في إطار جهود محافظة جنوب سيناء لوضع رؤية تنموية متكاملة لمدينة دهب، والحفاظ على الهوية البيئية والعمرانية للمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها السياحية والاستثمارية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.