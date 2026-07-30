4 غيابات تضرب اتحاد جدة قبل ودية ملقا في معسكر إسبانيا

تلقى الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي ضربة قبل المواجهة الودية أمام ملقا الإسباني، بعدما تأكد غياب أربعة من لاعبي الفريق عن اللقاء المقرر إقامته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

وأعلن الاتحاد، في بيان رسمي، أن الجهاز الطبي قرر إراحة كل من عبد الرحمن العبود، ويوسف النصيري، ومروان الصحفي، وفرحة الشمراني، وعدم الدفع بهم في المباراة، بعد تعرضهم لإجهاد عضلي بسيط خلال الفترة الماضية.

وأوضح النادي أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية التي يتبعها الجهاز الطبي، بهدف تجنب تعرض اللاعبين لأي إصابات بدنية أو تفاقم الإجهاد العضلي قبل انطلاق الموسم.

وأضاف البيان أن الرباعي يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص تحت إشراف الجهاز الطبي، على أن يعودوا للمشاركة في التدريبات والمباريات فور اكتمال جاهزيتهم الطبية.

ويواصل اتحاد جدة معسكره الخارجي في إسبانيا ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل خوض الاستحقاقات الرسمية.