حبيبة البسومي تتوج بذهبية كأس أفريقيا لتنس الطاولة تحت 19 عامًا

واصلت حبيبة البسومي، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، تألقها على الساحة القارية، بعدما توجت بالميدالية الذهبية لمنافسات فردي الناشئات تحت 19 عامًا في بطولة كأس أفريقيا، التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا.

وجاء تتويج اللاعبة المصرية عقب فوزها في المباراة النهائية على منافستها الجزائرية بنتيجة 4-2، لتعتلي منصة التتويج وتضيف لقبًا أفريقيًا جديدًا إلى رصيدها.

ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة النتائج المميزة التي حققتها البسومي خلال الفترة الأخيرة، إذ سبق لها التتويج بالميدالية البرونزية في منافسات فردي الناشئات تحت 19 عامًا ببطولة أفريقيا، كما أسهمت في قيادة منتخب مصر للفوز بذهبية منافسات الفرق، بعد التفوق على منتخب الجزائر بنتيجة 3-0 في النهائي.

وأنهت البعثة المصرية مشاركتها في بطولة أفريقيا بحصيلة بلغت 20 ميدالية متنوعة، منها 7 ذهبيات و5 فضيات و8 برونزيات، في تأكيد جديد على تفوق مصر في منافسات تنس الطاولة على المستوى الأفريقي.

ويترأس البعثة أشرف حلمي، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، بينما يقود الجهاز الفني أحمد صالح مديرًا فنيًا، ويعاونه مجدي حتاتة في منصب المدرب.