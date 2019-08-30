ترامب يؤسس قيادة للفضاء وتركيزه ينصب على فرع عسكري جديد

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، القيادة الأمريكية للفضاء، وهي وحدة جديدة من وزارة الدفاع ستتولى توحيد عمليات الأمن القومي الأمريكي في الفضاء.

ولا تتعارض قيادة الفضاء "سبيس كوم" مع قوة الفضاء التي طالما روج لها ترامب، وهي فرع سادس للجيش تتطلب موافقة من الكونجرس.

وقال ترامب إنه يرى أن قيادة الفضاء هي متطلب يسبق تشكيل قوة الفضاء، ووصف بيان للبيت الأبيض قيادة الفضاء بأنها "خطوة مهمة" للتقدم في تشكيل القوة العسكرية المقترحة.

وقال ترامب خلال مراسم احتفالية بالبيت الأبيض باعتبارها "قيادة الفضاء والحرب الأحدث من نوعها، فإنها ستتولى الدفاع عن المصلحة الحيوية لأمريكا في الفضاء، مجال الحرب القادمة"، مضيفا أن "سبيس كوم ستردع بقوة أي عدوان وتتفوق على منافسي أمريكا إلى حد بعيد".

وفي بيان، قال البيت الأبيض إن قيادة الفضاء "ستوظف بشكل نشط قوات مخصصة من كل سلاح عسكري لإنجاز مهمات مباشرة في مجال الفضاء".

وسيتولى رئاسة قيادة الفضاء الجنرال جون ريموند الذي كان رئيسا لوحدة تحمل اسما مشابها وهي قيادة القوات الجوية الفضائية، وهي وحدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتتعامل مع الفضاء.