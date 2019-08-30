منتخب الطائرة للناشئين يكتفي بالمركز الرابع في المونديال

خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة "ناشئين" أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع والتي أقُيمت اليوم الجمعة في بطولة كأس العالم والمقامة في تونس.

وجاءت نتيجة الأشواط كالأتي: 25-19،25-19، 23-25،25-17، ليحقق المنتخب الأرجنتيني الميدالية البرونزية والمركز الثالث فيما حقق الفراعنة المركز الرابع للمرة الثانية في التاريخ بعد غياب دام 18 عام عقب بعد أن حقق المنتخب هذا المركز لأول مرة عام 2001.

وخسر المنتخب أمام إيطاليا في دور نصف النهائي من البطولة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد ليشارك في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ومواجهة الأرجنتين الذي خسر أمام المنتخب الروسي في الدور ذاته.

وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، محمد علوان، عمر ديغيام، أحمد عبد العظيم مروان النجار، عبد الرحمن الحسيني، أنس محمد، كريم ابراهيم، إياد محمد، محمد العرابي، يوسف نصير، يوسف جعفر وإبراهيم رسلان.