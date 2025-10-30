سعد شلبي: الانتخابات عيدا للأهلاوية

قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الإدارة التنفيذية تعمل بكل طاقتها للتيسير على أعضاء الأهلي أثناء حضورهم غدًا؛ للمشاركة في انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربعة القادمة.

وأضاف أن الجوانب الخدمية جاهزة على أحسن ما يكون، وغدا سيكون بإذن الله عيدًا للأهلاوية.. وتمنى أن يحضر الأعضاء بكثافة كالعادة للمشاركة في رسم مستقبل ناديهم وفقا لما يريدون.

وأشار إلى أنه حال عدم اصطحاب العضو للبطاقة العضوية لسبب أو آخر، عليه أن يتوجه إلى إدارة الاشتراكات ليتسلم تصريحًا معتمدا من النادي للإدلاء بصوته طالما كان مسددًا الاشتراك السنوي، شريطة أن يكون بحوزته جواز السفر، أو بطاقة الرقم القومي، أو رخصة القيادة.