استدعاء بيكلي لاعب المقاصة للانضمام لمنتخب إثيوبيا

تلقى الجهاز الفني لفريق مصرللمقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، استدعاء للاعب شيملس بيكلي للانضمام لمعسكر منتخب إثيوبيا، لخوض مباراة منتخب ليسوتو ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقام وليد هويدي، مدير الكرة بنادي المقاصة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمغادرة بيكلي القاهرة للسفر إلى إثيوبيا للانتظام لمعسكر بلاده، على أن يعود اللاعب للقاهرة بعد انتهاء مباراة المنتخب وذلك للانضمام لمعسكر المقاصة استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز.

ويعد استدعاء الاثيوبي شيملس بيكلي هو الأول للاعبي المقاصة الدوليين، بينما لم يتلق باقي المحترفين باولن فوافي لاعب منتخب مدغشقر وخالد أوتشو لاعب منتخب أوغندا أي استدعاء لمنتخبات بلادهما ، خاصة وأنهما شاركا ببطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت بالقاهرة.