أعلنت قناة MBC مصر، انتهاء العطلة الصيفية للإعلامي عمرو أديب، التي بدأت نهاية يوليو الماضي، ليعود إلى تقديم برنامجه "الحكاية" بدءا من الجمعة المقبل (4 سبتمبر) في العاشرة مساء.

وأبدى الإعلامي عمرو أديب امتنانه الشديد لردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها البرنامج من جانب المُشاهدين خلال الموسم الماضي، ووجه شكره لفريق عمل البرنامج وإدارة القناة على توفير كل وسائل الدعم لتحقيق نجاحات قياسية.

وأوضح أديب أنه يستعد وفريق العمل لتحقيق المزيد من المُتابعات اليومية وتقديم كل ما يهم المُشاهد المصري والعربي، وأكد أن هناك الكثير من الحلقات الخاصة والمميزة التي يستعد لتقديمها خلال الفترة المُقبلة، مشيرا إلى أن البرنامج سيُناقش الكثير من الملفات وسيطرق الكثير من الأبواب لتلبية اهتمامات الجمهور وسيقدم فقرات سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية تُرضي مُختلف الأذواق.

وعبر عمرو أديب عن تقديره الشديد لمُتابعي البرنامج عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين وصلوا إلى 1.3 مليون مُتابع عبر صفحة البرنامج على "فيسبوك"، بالإضافة للمُتابعين على صفحة "MBC مصر"، الذين تجاوز عددهم حتى الآن 22 مليون مُتابع، ووعد بالمزيد من المُحتوى المميز الذي يُناسب الجميع خلال الفترة المُقبلة.