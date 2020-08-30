سادت اجواء احتفالية، اليوم السبت، خلال مراسم التوقيع على بروتوكول الترتيبات الأمنية - مسار دارفور، والقضايا السياسية - مسار المنطقتين، والقضايا القومية لجميع المسارات بالسودان، بين الوفد الحكومي وممثلين عن الحركات المسلحة السودانية، التي شاركت في المفاوضات منذ انطلاقها العام الماضي.

ومن المقرر أن يعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، المستشار توت قلواك في مؤتمر صحفي، غداً الأحد، عن ترتيبات حفل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام السوداني، والذي من المقرر أن يُقام صباح الأثنين، بالعاصمة جوبا، بحضور رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، فضلاً عن ممثلين عن دول منظمة "الإيجاد"، والدول العربية الداعمة لاتفاق السلام.