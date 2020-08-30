أمرت النيابة الكلية بأكتوبر، بحبس سائق توك توك، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، على خليفة اتهامه بالتعدي على سيدة سورية وإجبارها على خلع ملابسها واقامة علاقة محرمة معها أمام طفلها صاحب ال6 سنوات بمدينة 6 أكتوبر، و طلبت النيابة تحريات الأجهزة الامنية التكملية حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات ان المجني عليها لجأت لحيلة ذكية أوهمت المتهم برغبتها الشديدة في التعرف عليه وحصلت علي رقم هاتفه على العودة مرة اخرى لممارسة معه علاقة غير شرعية.

فتم الاتفاق مع المجني عليها ورجال المباحث علي استدراجه لشقتها وبعد أن اتصلت به هاتفيا وحضر للشقة تم القبض عليه واقتياده لقسم الشرطة الدقي.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها صاحبة 25 عام كانت برفقتها طفلها صاحب الـ6 سنوات، وأن المتهم اجبرها على خلع ملابسها واصطحبها الى حمام الشقة وتعدى عليها جنسيا أمام طفلها وبعد الانتهاء فر هاربا.

كما تبين ان المتهم سائق "توك توك" في العقد الثالث من العمر تتبع الضحية حتى وصولها الى منزلها وعند فتح باب شقتها أخرج سلاح "أبيض" وهددها بخلع ملابسها كاملة وتم الإعتداء عليها جنسيا أمام طفلها.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من سيدة سورية بتعرضها للاغتصاب على يد أحد الأشخاص، وشرحت الضحية بأن المتهم تسلل خلفها وعند فتحها باب الشقة وضح سلاح أبيض على رقبتها وهددها بالقتل.

وبإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواحهته اعترف بارتكابه الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.