أوزبكستان تسجل 350 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية، اليوم الأحد، تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 41 ألفا و303 حالات.

وذكرت الوزارة -في بيان لها (نقلته وكالة أنباء أوزبكستان الرسمية على موقعها الإلكتروني)- أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 311 حالة.

في الوقت ذاته، ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في البلاد إلى 38 ألفا و359 حالة بعد خروج 412 شخصا من المستشفيات أمس السبت و747 شخصا أمس الأول، وما زال 2633 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 276 شخصا في حالة خطيرة.