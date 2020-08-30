محافظ كفر الشيخ يتفقد المراكز التكنولوجية بـ3 مدن

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي نائب المحافظ، اليوم السبت، أعمال المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة دسوق، وفوه، ومطوبس؛ لمتابعة التيسيرات لراغبي التصالح إضافة للخدمات الإلكترونية عن بُعد، التي تم تطبيقها في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل، والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وقال نور الدين إن هناك إقبالًا كبيرًا على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي أهالي كفر الشيخ وإقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون، وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

ووأوضح انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة السادسة مساءً، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، التوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.