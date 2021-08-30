محافظ أسيوط يتفقد صوامع شركة مطاحن مصر الوسطى بنزلة عبداللاه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط؛ وذلك للوقوف على انتظام أعمال توريد القمح بالصوامع وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة.

وأكد على الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، وتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين بالمطاحن والمترددين عليها، وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

رافق المحافظ خلال الجولة: محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، وكمال خليفة وكيل مديرية التموين، وعدد من مسؤولي المطاحن والتموين.

بدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، كما تفقد صوامع استقبال الأقماح التي تحتوي على 6 خلايا سعة 30 ألف طن كل خلية 5 آلاف طن من القمح، مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الأقماح وفقًا للمواصفات المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر العاجلة ضد المخالفين وأصحاب الأقماح غير المطابقة للمواصفات.

كما تابع أعمال طحن الأقماح وتعبئتها، مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في الدقيق المستخرج وطحن الغلال، كما تفقد لوحة التحكم الخاصة بالصوامع وغرفة طلمبات الحريق، موجها العاملين والمترددين على المطحن بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما قام المحافظ -يرافقه مسؤولي التموين- بأخذ عينات من الأقماح والدقيق بالمطاحن للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، معلنًا تكرار الحملات بصورة مفاجئة على جميع الصوامع والمطاحن بالمحافظة للتأكد من سلامة الأقماح والدقيق المستخرج منها.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالمتابعة المستمرة لعمليات توريد الأقماح للمطاحن من مختلف الصوامع بالمحافظة وخارجها ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على مسؤولي مطاحن مصر الوسطى، بالالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بجودة الدقيق المستخرج وعدم استلام أي أقماح مخالفة للمواصفات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أي كميات أقماح مخالفة للمواصفات يتم ضبطها.