نورويتش سيتي يتعاقد مع كاباك على سبيل الإعارة من شالكه

أعلن نادي نورويتش سيتي الإنجليزي، عن تعاقده مع المدافع التركي أوزان كاباك قادما من شالكه الألماني.

وذكر الموقع الرسمي لنادي نورويتش أن كاباك ( 21 عاما) وقع على عقد إعارته لمدة موسم واحد، كما أنه سيرتدي القميص رقم 15.

وأوضح النادي الإنجليزي أنه يملك خيار التعاقد بشكل دائم مع كاباك مع نهاية موسم 2021 / 2022.

وأضاف أن المدافع التركي كان قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى صفوف ليفربول، حيث شارك في 13 مباراة بين بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الدولي شارك كاباك مع المنتخب التركي في 12 مباراة دولية، كما أنه تواجد مع الفريق في بطولة كأس أمم أوروبا التي أقيمت الصيف الماضي.

وخسر نورويتش أول ثلاث مباريات له في الدوري الإنجليزي أمام كل من ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي صفر/ 3 و صفر / 5 و1 / 2 على الترتيب، ليحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بفارق الأهداف عن أرسنال متذيل الترتيب.